F1 : Cette erreur a été fatale, Hamilton balance !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ayant enregistré le troisième temps avant la dernière phase de qualifications, Lewis Hamilton n'a pas réussi à briller. Il a donc fini par prendre la 10ème place. Le pilote britannique oscille entre les bonnes et les moins bonnes performances semaine après semaine, et dimanche, il tentera de faire une remontée au classement. Il a eu du mal à gérer cette troisième séance sur la piste.

Assez déçu par le résultat final des qualifications samedi, Lewis Hamilton n'a plus connu le podium lors d'un Grand Prix depuis sa victoire à Spa en juillet dernier. Il va tenter de conjurer le mauvais sort à Las Vegas, lui qui semblait être en bonne posture pour partir sur le podium dimanche. Il s'est expliqué après la course.

F1 : Bagarre avec son coéquipier, Hamilton a adoré ! https://t.co/av2yMjeYSM pic.twitter.com/4NFLbbMnVB — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

Une voiture irrégulière

Naviguant un peu entre deux eaux en ce moment, Lewis Hamilton voudra forcément faire mieux que sa 7ème place de l'an dernier dans les rues de Las Vegas. Le pilote britannique a regretté que sa monoplace ne soit pas tout à fait dans les mêmes conditions lors de la Q3. « Je n'ai tout simplement pas fait le boulot. La voiture semblait différente en Q3 et la stabilité n'était pas là pour une raison ou une autre, alors qu'elle était présente dans les autres sessions. Mais en fin de compte, je n'ai pas réussi à aligner les tours » a-t-il déclaré d'après des propos rapportés par Motorsport.

Mercedes a pris une mauvaise décision

Lors de cette phase de qualifications, Lewis Hamilton a mis trop de temps à se mettre dedans, ne pouvant signer que le 10ème chrono, alors qu'il avait validé sa place avec le troisième. « C'était difficile avec les pneus, c'est pourquoi nous avons fait un tour de préparation et c'était la mauvaise décision, de faire ce tour de préparation, et ensuite cela a eu un effet domino à partir de là » explique le septuple champion du monde par rapport au résultat final. La course aura lieu dimanche à 7h heure française.