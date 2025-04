OM : La trahison que personne n'a vu venir...

Axel Cornic

Recruté en 2020 pour 8M€, Luis Henrique pourrait devenir l’une des plus belles ventes de l’histoire de l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato estival. Le Brésilien est notamment annoncé dans le viseur de l’Inter par la presse italienne, avec un transfert qui pourrait attendre les 30 ou 35M€.

Tout le monde pensait à un flop retentissant, mais Roberto De Zerbi a réussi à le relancer. Replacé à un poste de milieu droit, Luis Henrique est l’un des meilleurs joueurs de l’OM cette saison et ses prestations semblent avoir traversé les frontières de la Ligue 1, avec plusieurs clubs étrangers qui s’intéresseraient à lui.

L’Inter veut Luis Henrique

Ces derniers jours, les médias italiens ont beaucoup parlé de l’Inter, où Simone Inzaghi cherche une doublure à Denzel Dumfries dans le couloir droit. La Provence a récemment confirmé ces informations, expliquant que l’OM aurait fixé le prix de Luis Henrique à 35M€, alors que le club nerazzurro ne serait disposé à en offrir que 20M€.

Il aurait déjà dit oui

En attendant, un premier accord important aurait été trouvé. D’après les indiscrétions de Niccolo Ceccarini sur TMW, le Brésilien de l’OM aurait d’ores et déjà dit oui à l’Inter, qu’il aimerait beaucoup rejoindre la saison prochaine. A noter que d’autres clubs seraient sur les traces de Luis Henrique et cela serait notamment le cas du Bayern Munich, du Bayer Leverkusen, de Newcastle et de Nottingham.