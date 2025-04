Pogba : L'incroyable invitation à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il s'entraîne seul en vue de retrouver un club pour reprendre la compétition après la fin de sa suspension, Paul Pogba a reçu une invitation surprise à la télévision. Sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu lui a effectivement fait une proposition inattendue.

Suspendu plusieurs mois, Paul Pogba est libre de rejouer au football depuis le mois de mars. Et pourtant, il n'a toujours pas retrouvé de club malgré l'intérêt de l'OM ou encore de l'Inter Miami. Selon Téléfoot, Karim Benzema l'aurait même appelé pour le convaincre de le rejoindre en Arabie Saoudite. En vain pour le moment. L'ancien milieu de terrain de la Juventus souhaiterait rester en Europe. Et pour cela, il travaille avec un préparateur physique, mais Bixente Lizarazu se verrait bien l'aider à retrouver son meilleur niveau.

Lizarazu évoque le retour de Pogba...

« C'est possible à partir du moment où déjà, il a résolue les choses au niveau de son environnement psychologique. Il a eu des histoires familiales très compliquées, ça laisse des traces. Ensuite, il faut voir aussi comment il est physiquement après avoir connu beaucoup de blessures », confie-t-il sur le plateau de Téléfoot avant de lancer une invitation à Paul Pogba.

... et lui lance une invitation

« Là aussi cette cicatrice qui crée des perturbations, on a des déséquilibres et on enchaîne les blessures, ça c'est très compliqué. Et 12 matches en 3 ans, c'est très peu. Quand il va retrouver le rythme de l'entraînement puis le rythme de la compétition, est-ce son corps va être capable de le supporter ? Moi j'ai envie d'y croire, c'est un challenge extraordinaire. Moi je veux bien m'occuper de lui s'il veut venir passer une petite semaine de stage au Pays Basque », ajoute Bixente Lizarazu. Reste désormais à savoir si Paul Pogba répondra ou non à l'invitation du champion du monde 1998.