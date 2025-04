PSG : Le gros «câlin» offert par Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Face au Havre samedi (2-1), Luis Enrique a utilisé plusieurs jeunes éléments avec le PSG. Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye étaient titulaires, et ont marqué des points aux yeux de l’Espagnol. Présent en conférence de presse ce lundi, l’entraîneur parisien a affirmé qu’il était prêt à offrir un câlin aux jeunes Parisiens.

En cette fin de saison, le PSG ne cherche pas à lever le pied en championnat. Déjà sacré champion de France, le club de la capitale cherche désormais à réaliser l’inédit en France, à savoir rester invincible sur une saison complète. Si cet objectif paraissait irréalisable en début de saison, la formation de Luis Enrique en est tout proche. Pourtant, cela n’a pas empêché l’entraîneur espagnol de largement faire tourner son onze de départ face au Havre samedi après-midi.

« J’ai bien aimé les deux »

Dans une rencontre remportée par le PSG (2-1), Luis Enrique décidait de titulariser Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye, tous deux issus du centre de formation. « J’ai bien aimé les deux. Senny a plus de poids dans l’équipe première, il est totalement intégré dans la dynamique et aujourd’hui (samedi) il a été superbe. Il a montré qu’il pouvait jouer à une autre position et il a performé, je le félicite. Ibrahim n’a que 17 ans, il a joué à un bon rythme avec et sans ballon, ça me plaît de le voir avec nous, il est prêt à nous aider », avouait Luis Enrique après la belle performance de ses deux jeunes.

« S'ils ont besoin d'un câlin je le donne »

De nouveau interrogé sur ces jeunes Titis Parisiens ce lundi, l’entraîneur du PSG a affirmé vouloir les protéger au maximum. « Cela dépend de ce dont chacun a besoin. En fin de compte, mes enfants sont plus grands que ces joueurs-là. Je pense que je joue plutôt un rôle de père mais ça dépend. S'ils ont besoin d'un câlin je le donne, s'ils ont besoin d'une correction je suis là aussi. Les jeunes que nous avons ici au PSG ont un très bonne état d'esprit. J'aimerais qu'ils aient plus de temps de jeu mais c'est très difficile », a lâché Luis Enrique en conférence de presse.