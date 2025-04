Pogba : La terrible annonce

Axel Cornic

Considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération, Paul Pogba a vu sa carrière s’arrêter il y a plus de deux ans. Mais il va bientôt pouvoir reprendre sa vie de footballeur, puisque sa suspension pour dopage s’est terminée et pour le moment, les blessures semblent le laisser tranquille.

L’attente est bientôt terminée. Disparu de la circulation à cause de nombreuses blessures, de problèmes extra-sportifs et surtout d’une suspension pour dopage, Paul Pogba va pouvoir reprendre le fil de sa carrière dans les prochains mois. Mais en attendant, il s’entraine tout seul...

Pogba prépare son retour

Récemment, l’international français aux 91 sélections a publié plusieurs clichés et vidéos, le montrant s’entrainer pour retrouver sa forme physique. Car il va falloir remettre en marche la machine pour pouvoir retrouver un club, lui qui est libre depuis son départ de la Juventus et qui espère trouver un club en Europe pour la saison prochaine. Mais l’image renvoyée ne semble pas vraiment pousser à l’optimisme pour le moment, sachant d’ailleurs que bien avant sa suspension pour dopage, Pogba a rencontré énormément de problèmes avec des blessures à répétition.

« On se rend compte sur les images qu'il y a des aptitudes de coordination qui ont peut-être été perdues »

Interrogé par Téléfoot, un médecin du sport a en effet livré un constat assez alarmant au sujet d la forme de Paul Pogba. « On se rend compte sur les images qu'il y a des aptitudes de coordination qui ont peut-être été perdues. Des aptitudes de rapidité de gestes, de gestuelles qui sont peut-être en dessous de ce qu'était le talent de Pogba il y a deux ans » a expliqué Michel Gaillaud, dans un entretien diffusé ce dimanche sur TF1. « Il va avoir les regards posés sur lui donc beaucoup de pression. Pour des joueurs talentueux comme lui, tout va être plus complexe à se mettre en place. On se pose quand même des questions ».