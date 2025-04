L’OM annonce une «catastrophe» à plusieurs millions d’euros !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans un entretien paru ce samedi, Medhi Benatia a rappelé l’importance de retrouver la Ligue des champions pour l’OM, aussi bien sportivement qu’économiquement. Une non-qualification en C1 serait une « catastrophe » et le club se retrouverait alors dans une situation très compliquée en raison des investissements consentis l’été dernier.

Largement battu sur la pelouse de l’AS Monaco (3-0) le week-end dernier, l’OM doit renouer avec le succès ce samedi à l’occasion de la réception de Montpellier, lanterne rouge de Ligue 1. À cinq journées de la fin du championnat, les Olympiens ont encore leur destin en main dans l’optique d’une qualification en Ligue des champions, vitale pour le club.

« S’il n’y avait pas de Ligue des champions, ce serait une catastrophe »

Mais que se passerait-il si l’OM venait à échouer dans sa quête de la Ligue des champions ? « Ça, c’est une question pour le boss. Je peux répondre sur le sportif. S’il n’y avait pas de Ligue des champions, ce serait une catastrophe. Quand tu vois tout le travail qui a été fait, l’équipe qu’on a bâtie pour aller en C1, je ne pourrais pas accepter d’être sur le podium le 20 avril et plus le 18 mai. Ce n’est pas possible », a répondu Medhi Benatia, dans un entretien accordé à La Provence.

« Avec les salaires et les dépenses du club, on m’a expliqué que ce serait très compliqué »

Le directeur du football de l’OM poursuit : « Ah oui, mais sans les droits TV et sans Ligue des champions, avec les salaires et les dépenses du club, on m’a expliqué que ce serait très compliqué. C’est un pari assumé, une prise de risque des décideurs. Ce n’est pas moi qui prends ces décisions, mais on en est tous conscients. Quand je demande à tous les gens du club de faire un petit plus, ce n’est pas pour rien. J’ai conscience de l’importance de la chose mais visiblement quelques-uns peuvent penser que ça ne changera rien pour eux parce qu’ils sont sous contrat. Ils se trompent. C’est fondamental pour l’OM d’être en Ligue des champions. Il n’y aura plus rien de normal sans C1… C’est Pablo qui prendra les décisions, c’est le boss, mais je le répète au quotidien au secteur sportif, dont je suis responsable. Je n’ai même pas envie d’y penser, la seule chose qui occupe mon esprit, c’est battre Montpellier. »