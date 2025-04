Mercato : La signature hallucinante du PSG !

Alexis Brunet

Dans les prochains mois, le PSG souhaiterait fortement prolonger trois joueurs de son effectif. Le club de la capitale souhaite offrir un nouveau contrat à Gianluigi Donnarumma, à Bradley Barcola, mais également à Kang-in Lee. Si cela peut se comprendre pour le Français et l’Italien, c’est en revanche plus surprenant pour le Sud-Coréen qui a vu son temps de jeu être grandement réduit et qui ne donne pas forcément satisfaction.

Ces derniers temps, Gianluigi Donnarumma s’est véritablement imposé au PSG, montrant qu’il était un grand gardien et qu’il pouvait faire gagner des matches importants à son équipe, comme c’était le cas dernièrement contre Liverpool, par exemple. C’est donc tout naturellement que le club de la capitale aimerait prolonger le contrat du portier italien qui arrive à échéance à l’été 2026. Toutefois, selon Le Parisien, il ne serait pas le seul joueur qui pourrait prochainement prolonger son contrat chez le champion de France.

Le PSG veut prolonger Barcola…

En plus de Gianluigi Donnarumma, le PSG aurait pour but de prolonger un autre de ses cadres : Bradley Barcola. Après une première saison déjà plutôt réussie, le Français s’est imposé comme un joueur important à Paris. Le club de la capitale voudrait donc le récompenser de son nouveau statut, en le faisant prolonger, avec une belle revalorisation salariale à la clé.

… et Lee

Mais ce n’est pas deux prolongations que le PSG viserait dans les prochains mois, mais plutôt trois. En effet, en plus de Barcola et de Donnarumma, le club de la capitale voudrait offrir un nouveau contrat à Kang-in Lee. Un choix qui peut interroger, car le Sud-Coréen n’est pas un titulaire important de l’équipe de Luis Enrique, contrairement au Français et à l’Italien. L’ancien joueur de Majorque joue très peu dernièrement et il doit se contenter souvent de fins de matches. Il n’est pas non plus une machine à marquer, car il n’a inscrit que six buts cette saison, tout en distillant cinq passes décisives. Reste à voir si le joueur sous contrat jusqu’en 2028 se satisfera de ce rôle de second couteau ou s’il désirera aller voir ailleurs pour tenter de jouer davantage.