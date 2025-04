Mercato - 80M€ : Le PSG condamné au craquage !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, le PSG cherche désormais à recruter les plus grands talents de Ligue 1. Le club francilien lorgne notamment Maghnes Akliouche, qui réalise une grosse saison avec l’AS Monaco. Si un départ du phénomène de 23 ans est possible, ce dernier se fera contre un gros chèque, condamnant Paris à un craquage.

Le mercato estival du PSG pourrait s’animer dans les prochaines semaines. A l’instar de l’été précédent, le club de la capitale devrait se pencher sur certains profils évoluant en Ligue 1. Il y a plusieurs mois, Paris avait misé sur Désiré Doué, recruté contre 50M€ en provenance de Rennes.

Maghnes Akliouche devrait quitter Monaco

Un an plus tôt, c’est sur Bradley Barcola que le PSG avait misé. Cet été, Paris compte bien boucler le transfert de Maghnes Akliouche. Auteur d’une grosse saison avec l’AS Monaco, le crack de 23 ans plaît aux dirigeants parisiens, qui en auraient fait une priorité. A en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, le club de la Principauté s’est résigné, et a accepté l’idée de laisser filer son talent cet été, mais pas à n’importe quel prix.

Son prix fixé entre 70M€ et 80M€

En effet, le quotidien sportif révèle ce vendredi soir que Maghnes Akliouche dispose d’un bon de sortie si un club venait à proposer une somme entre 70M€ et 80M€. Auprès de l’Equipe, le directeur général Thiago Scuro confirme : « Il n'y a pas de clause dans son contrat ». Reste désormais à savoir si le PSG s’alignera sur les exigences monégasques dans ce dossier.