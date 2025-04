Mbappé : Le transfert choc à 1 milliard d’euros !

Pierrick Levallet

L’été dernier, le Real Madrid pensait s’être constitué une attaque de folie en signant Kylian Mbappé. L’attaquant de 26 ans devait réaliser de grandes choses, notamment avec Vinicius Jr. Mais finalement, tout ne s’est pas déroulé comme prévu cette saison. L’international brésilien pourrait d’ailleurs être poussé vers la sortie, à la surprise générale.

Le Real Madrid comptait beaucoup sur son attaque cette saison. Le club madrilène avait prévu de grandes choses en signant Kylian Mbappé et en l’associant à Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham. Seulement, tout ne s’est pas déroulé exactement comme prévu. Le Real Madrid a été éliminé par Arsenal dès les quarts de finale de la Ligue des champions ce mercredi soir.

Un attaquant sacrifié par le Real Madrid cet été ?

Carlo Ancelotti n’a jamais réussi à retrouver un certain équilibre dans son équipe. Kylian Mbappé et Vinicius Jr peinent à faire les efforts défensifs, ce qui pèse sur le rendement des Merengue. De ce fait, le Real Madrid pourrait sacrifier un attaquant cet été sur le mercato. Et un nom revient souvent ces derniers jours.

Vinicius Jr bientôt poussé vers la sortie ?

Comme le rapporte AS, Vinicius Jr pourrait quitter le Real Madrid à l’issue de la saison. Son nom continue d’être annoncé sur le départ. Son transfert aurait de quoi surprendre, puisque le Brésilien a été l’un des grands artisans des deux derniers sacres de la Casa Blanca en Ligue des champions. Son départ permettrait toutefois de renflouer les caisses puisque sa clause libératoire est fixée à 1 milliard d’euros. Et cela libérerait le côté gauche pour Kylian Mbappé. Affaire à suivre...