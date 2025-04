Mercato - Luis Enrique : Que doit faire le PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Engagé dans une fin de saison extrêmement rythmée, le PSG travaille d’ores et déjà sur son prochain mercato estival. Le club de la capitale pourrait notamment jeter son dévolu sur Maghnes Akliouche, qui devrait quitter l’AS Monaco cet été. D’après vous, quels sont les postes prioritaires pour le prochain mercato parisien ?

De quoi sera fait le prochain mercato du PSG ? Champion de France, finaliste de la Coupe de France, encore engagé en Ligue des Champions, le club de la capitale réalise jusque-là une très belle saison. En seulement deux ans, Luis Enrique a réussi à transformer le club Rouge et Bleu de fond en comble, que ce soit au niveau de son jeu, mais également de son effectif. Bien épaulé par le conseiller sportif Luis Campos, l’Espagnol peut compter sur des jeunes joueurs très prometteurs, et sur du talent à tous les postes.

Luis Enrique ne pense pas à la saison prochaine

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur n’a pas encore voulu se projeter sur la saison prochaine : « Si on sera meilleurs encore la saison prochaine ? Je ne sais pas, je ne sais pas, s’il faut être honnête, mais je n’en étais pas si sûr l’année dernière quand je l’avais dit (pour cette saison). C’était positif de le dire pour les joueurs. Mais là, je ne sais pas quels titres on va gagner cette saison, avec la Ligue des Champions et le Mondial des clubs. J’y répondrai volontiers à la fin de la saison. » Si l’avenir de Luis Campos est également en suspens, le PSG commence déjà à travailler sur son recrutement.

Une recrue à chaque poste pour le PSG ?

Le nom de Maghnes Akliouche revient avec insistance, alors que dernièrement, plusieurs médias ont révélé la volonté de se renforcer offensivement pour le PSG. Mais avec un potentiel départ de Marquinhos également, le nom d’Ibrahima Konaté est également revenu au cours des derniers mois. Quoi qu’il en soit, nul doute que les dirigeants parisiens vont chercher à frapper fort cet été.

