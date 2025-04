Mercato - PSG : Le patron valide un crack !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désormais friand des jeunes talents de Ligue 1, le PSG pourrait recruter un phénomène français cet été. Ce n’est pas un secret, mais Paris lorgne Maghnes Akliouche (AS Monaco) depuis un long moment. Une piste sérieuse en interne, d’autant que le président Nasser Al-Khelaïfi apprécie particulièrement son profil. Explications.

La fin du mois d’avril approche à grands pas. De leurs côtés, les plus grands clubs européens travaillent déjà en coulisses depuis plusieurs mois sur leur mercato estival. Au PSG, depuis plusieurs années désormais, on se veut très attentif au marché français. Désireux de recruter les plus grands talents de Ligue 1, le club parisien a déjà illustré cette volonté avec les signatures de Bradley Barcola (en provenance de l’OL) en 2023, puis de Désiré Doué (en provenance de Rennes) l’été dernier.

Le PSG fonce sur Akliouche

Si le PSG s’est également penché sur le cas de Rayan Cherki (OL), la prochaine cible locale du club francilien se nomme Maghnes Akliouche. Impérial avec l’AS Monaco cette saison, l’international Espoirs Français fait de l’œil à Paris. Auteur d’une belle saison avec le club de la Principauté, l’offensif de 23 ans est bel et bien suivi par le PSG confirme l’Equipe ce vendredi soir. De son côté, Monaco aurait fixé son prix entre 70M€ et 80M€, tandis que le club monégasque confirme auprès du quotidien sportif que le joueur ne dispose pas de clause libératoire.

Al-Khelaïfi apprécie beaucoup le joueur

Surtout, le quotidien sportif indique que la piste liant Maghnes Akliouche au PSG est bien concrète. D’autant plus que Nasser Al-Khelaïfi, président du club francilien, apprécie beaucoup le joueur, et le tiendrait même en haute estime. Reste désormais à savoir si Paris se pliera aux exigences financières de Monaco dans ce dossier. Quoi qu’il en soit, le PSG semble bien décidé à prolonger sa conquête des plus grands talents nationaux avec le crack né en 2002.