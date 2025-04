Pogba à l'OM : «Je fais confiance à Longoria», l'annonce cash à Marseille !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Paul Pogba est sans club bien qu'il puisse retrouver le chemin des terrains depuis le mois de mars et la fin de sa suspension pour dopage. L'OM aurait pu être son nouveau chez lui, mais les dirigeants marseillais ont décidé de ne pas lui offrir de contrat malgré la tendance. Derek Cornelius semble prêt à l'accueillir dans le vestiaire.

Depuis le mois de mars, la suspension pour dopage de Paul Pogba a été levée par le Tribunal Arbitral du Sport. Néanmoins, il n'a pas retrouvé le chemin des terrains pour autant. Et pour cause, la Juventus avait rompu, à l'amiable, son contrat le 30 novembre 2024. Et depuis, aucun club ne s'est mis d'accord avec le joueur et son entourage pour la signature d'un nouveau contrat.

«Pogba ? C'est un joueur incroyable, pourquoi pas»

Et même pas l'OM alors qu'un intérêt concret pour le champion du monde tricolore a été formulé à la fin de l'année civile. Des joueurs comme Adrien Rabiot, Valentin Rongier, Mason Greenwood ou encore Geoffrey Kondogbia ouvraient tous la porte à la venue de Paul Pogba qui avait vu un tapis rouge se déroulait vers l'Orange Vélodrome par le vestiaire marseillais. Il n'en a rien été, mais Derek Cornelius affirme faire confiance à la direction de l'OM ainsi qu'à son président Pablo Longoria. « J'aimerais le voir au Vélodrome ? C'est un joueur incroyable, pourquoi pas, mais le football change très vite. Un jour le club veut un joueur, il se passe quelque chose et c'est un autre joueur qui apparaît ».

«Je fais confiance à Pablo, Medhi et à l'équipe des recruteurs pour prendre les bonnes décisions»

« La fenêtre d'été est loin. Je fais confiance à Pablo (Longoria), Medhi (Benatia) et à l'équipe des recruteurs pour prendre les bonnes décisions en fonction des besoins de l'équipe. Je n'essaie pas de me focaliser sur cela. J'essaie de rester concentré sur mon travail et sur ce que j'ai à faire. Car je sais que lorsque je serai à mon meilleur niveau, l'équipe sera meilleure ». a conclu le défenseur de l'OM au cours d'une entrevue accordée à beIN SPORTS.