Pogba : Riolo annonce la fin

Axel Cornic

En grande difficulté à Manchester United, Paul Pogba pensait pouvoir relancer sa carrière à la Juventus, là où tout avait commencé. Mais ça a viré à la catastrophe, puisque le milieu de terrain n’a disputé que quelques rencontres avant d’être suspendu pour dopage et finalement, a vu son contrat être résilié en novembre 2024.

Le deuxième passage de Paul Pogba à la Juventus ne restera pas dans les mémoires. Entre blessures à répétitions, problèmes extra-sportifs et suspension pour dopage, son retour à Turin a été un énorme flop. Et ça s’est logiquement mal terminé, avec une résiliation de contrat qui est quasiment passée inaperçue au début de l’automne dernier.

« La Juve est en train de se restructurer »

Observateur du football italien, Daniel Riolo est revenu sur cette séparation entre Pogba et la Juventus. « La Juve est en train de se restructurer, de réduire sa masse salariale et de changer son effectif en misant sur des jeunes » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport, dans un entretien accordé au magazine GQ.

« Il était temps, pour le club comme pour le joueur, de passer à autre chose »

« Pogba a un énorme salaire et il sort d’une période compliquée » a poursuivi Daniel Riolo. « L’aventure du côté de Turin s’est donc tout naturellement terminée, et il était temps, pour le club comme pour le joueur, de passer à autre chose ». Ce statut de joueur libre est toutefois une bonne nouvelle pour Paul Pogba, qui pourrait plus facilement trouver un club. Et il y en a un qui serait intéressé en Ligue 1, avec l’OM !