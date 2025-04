Paul Pogba : La décision choc !

Axel Cornic

Suspendu quatre années pour dopage, Paul Pogba a frôlé le pire. Mais le verdict a finalement été raccourci à 18 mois et depuis mars dernier, le Champion du monde français peut reprendre le cours de sa carrière de footballeur. Libre de tout contrat il sera d’ailleurs l’une des attractions du prochain mercato, avec l’Olympique de Marseille qui rêve déjà d’un gros coup.

On ne pouvait espérer mieux pour l’un des plus grands talents du football français. En galère depuis plus de deux ans, Paul Pogba va enfin pourvoir retrouver les terrains. Sa suspension pour dopage s’est terminée et cet été, il va sans aucun doute chercher un club pour se relancer, à 32 ans.

« Si j’avais pris quatre ans, j’aurais arrêté le foot »

Pourtant, tut aurait pu s’arrêter subitement, comme le milieu l’a récemment confié. « Si j’avais pris quatre ans, j’aurais arrêté le foot. Je ne voulais pas le dire publiquement mais c’était ce que je pensais » a raconté Paul Pogba, dans un entretien accordé au magazine GQ.

« Ils m’ont donné la peine maximale »

« Je n’ai pas compris. Pourquoi ? » s’est interrogé Pogba. « Ils m’ont donné la peine maximale, ça voulait dire qu’ils n’avaient vraiment rien écouté à ce que je leur avais raconté ». Plusieurs clubs semblent prêts à lui donner une chance pour se relancer et c’est notamment le cas de l’OM, qui aurait déjà pu boucler sa signature cet hiver.