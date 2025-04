«Pas bon», les raisons du divorce à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans une interview ce samedi, Medhi Benatia a justifié les choix faits par l’OM lors du mercato hivernal et notamment celui de se séparer de Lilian Brassier, parti six mois seulement après son arrivée. Une décision prise en raison de ses performances lors de la première partie de saison et le dirigeant marseillais a salué son retour en forme à Rennes.

Alors que l’OM traverse une période difficile et a un match important ce samedi face à Montpellier, Medhi Benatia s’est longuement confié dans un entretien accordé à La Provence. Le directeur du football du club marseillais est notamment revenu sur les choix effectués lors du mercato hivernal et le départ de Lilian Brassier.

« On m’a dit qu’il faisait perdre les matchs et qu’il n’était pas bon »

« Quels sont les joueurs qui sont partis au mois de janvier ? C’est Brassier, Wahi, Koné et Meïté. Que nous ont-ils donnés sur le début de saison ? Brassier, on m’a dit qu’il faisait perdre les matchs et qu’il n’était pas bon », a déclaré Mehdi Benatia, saluant au passage les performances de Lilian Brassier depuis qu’il est à Rennes.

« Je suis content pour lui car c'est un super joueur et un très bon mec »

« Nous, on a toujours dit qu’il n’y avait pas de mauvais joueurs mais que des mauvais contextes. Brassier est très bon aujourd’hui à Rennes et je suis content pour lui car c'est un super joueur et un très bon mec », a ajouté Medhi Benatia.