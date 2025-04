«Ça me plaît beaucoup...» : Daniel Riolo dévoile son péché mignon loin des caméras !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est une mauvaise nouvelle à deux semaines de Pâques. Selon le résultat d’une étude de l’UFC Que Choisir, le prix du chocolat explose, avec une augmentation de 14 % en moyenne sur un an. Il faudra donc mettre la main à la poche pour faire son stock, ou bien se résoudre à se montrer moins gourmand. Entre les deux, le journaliste Daniel Riolo, connu pour ses interventions dans l’After Foot, a déjà tranché.

« Beaucoup de trucs chimiques qui, je dois le dire, me plaisent beaucoup »

Présent sur le plateau d’Estelle Midi mardi, l’éditorialiste de RMC n’a pas caché son amour du chocolat. « J’ai vu que dans les supermarchés, ça y est, ça fait déjà deux semaines qu’il y a des chocolats partout, des colonnes entières de poules, lapins… Hier, je regardais et je me disais ‘dans le paquet, il y a quoi qui est vraiment avec du vrai chocolat, du vrai cacao ?’ C’est beaucoup de trucs chimiques qui, je dois le dire, me plaisent beaucoup », confesse Riolo.

« Non je ne m’en priverai pas »

« J’avoue que lorsque je vois un petit lapin Lindt, toutes ces conneries-là, je dois dire que ça me plaît beaucoup », poursuit Daniel Riolo, qui ne compte pas se priver : « Moi, j’ai l’impression que de toute façon, on en achète tellement trop pour les gamins, les chasses aux œufs, il y a tellement de gaspillage, que juste faire un peu attention à ça… Si tu veux continuer à acheter du ‘pas très bon’, continue et si t’en enlèves deux sur la quantité astronomique que tu vas gaspiller pour rien, ça va tu ne vas pas te priver de ça à Pâques car ça a un peu augmenté, donc non je ne m’en priverai pas. »