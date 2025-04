Daniel Riolo et Netflix, l'annonce improbable !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Editorialiste de RMC, Daniel Riolo a suivi comme tout le monde les multiples rebondissements ayant existé dans le feuilleton des droits télévisés de la Ligue 1 de la promesse de beIN SPORTS au refus de paiement de DAZN. A ses yeux, le patron du RC Lens Joseph Oughourlian pourrait avoir l'un des rôles titres d'une éventuelle série Netflix.

Les droits télévisuels de la Ligue 1 a été l'un des sujets chauds révélé dans les médias en ce début d'année 2025 par le biais d'une fuite d'une réunion du collège Ligue 1 entre les différents présidents datant de l'été dernier pour l'émission Complément d'enquête. Une entrevue au cours de laquelle un clash avec éclaté entre Nasser Al-Khelaïfi, John Textor et Joseph Oughourlian, patrons du PSG, de l'OL et du RC Lens.

Le feuilleton autour des droits TV de la Ligue 1 inspire Daniel Riolo

Ces dernières semaines, DAZN qui n'est autre que le diffuseur principal de la Ligue 1 en laissant une affiche par journée à beIN SPORTS, refusait de verser le troisième versement à la LFP en raison d'un manque d'attractivité qui consterne la firme britannique. Les rebondissements publiques et révélations des échanges privés entre les présidents sont tels que Daniel Riolo estime qu'une série Netflix pourrait voir le jour basé sur tout cela.

«Si une série Netflix se crée, vous aurez un des rôles principaux et elle a déjà son nom : LFP»

« En tout cas, si une série Netflix se crée, vous (ndlr Oughourlian) aurez un des rôles principaux et elle a déjà son nom : LFP. Et je pense que vous avez un rôle majeur au même titre que tous vos collègues. Et ça régale ». a confié Daniel Riolo pendant l'After Foot lundi soir.