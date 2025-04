Ridiculisé sur CNews, Daniel Riolo répond !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais quelques jours que l'After Foot traverse une tempête médiatique avec le passage de la députée Renaissance Caroline Yadan sur son plateau. Une polémique évoquée sur CNews avec notamment des critiques à l'égard de Gilbert Brisbois et des excuses qu'il a présentées. Daniel Riolo a immédiatement répondu.

Cela fait désormais quelques jours que les propos de Caroline Yadan durant l'After Foot font scandale. La députée Renaissance était venue présenter le compte-rendu de son rapport parlementaire sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport et ses propos avaient largement été critiqués sur les réseaux sociaux, au point que Walid Acherchour prenne du recul avec l'émission dont il est un intervenant régulier. Face à cette situation, Gilbert Brisbois, qui n'était pas présent sur le plateau pour ce débat, a présenté ses excuses lundi soir. « Si nous avons choqué une communauté, c’est que nous avons raté notre soirée et j’en suis désolé. L’After est une émission dans laquelle on s’engage. Évidemment, nous ne sommes pas infaillibles. On peut aussi se tromper », a-t-il notamment expliqué à l'antenne.

L'After Foot attaqué sur CNews

Des propos qui n'ont pas plu à tout le monde, notamment à Anthony Samama Maire-adjoint du XVe arrondissement de Paris chargé de la sécurité et de la prévention. « C'est la liberté d'expression de Caroline Yadan qui est menacée. On voit bien qu'il y a une inversion totale des rapports. Malheureusement, ce présentateur fait preuve d'une faiblesse et d'une couardise incroyables alors qu'il aurait du se mettre d'accord sur les faits avec Caroline Yadan (...) On devrait tous se mettre d'accord sur des faits objectifs et documentés sur l'islamisation de la France et en particulier dans le sport », regrette-t-il sur le plateau de Morandini Live sur CNews.

Riolo répond

L'extrait, rapporté sur X, a fait réagir Daniel Riolo, très agacé d'être d'être critiqué dans l'émission de Jean-Marc Morandini. « Être bousculé dans l’émission d’une personne condamné deux fois pour des faits très graves d’agressions sexuelles sur mineures… la franchement honneur ! Que l’After soit insulté depuis 3 jours par les deux extrêmes c’est pas si mal finalement … Morandini », écrit le journaliste de RMC sur son compte X.