Droits TV : M6, RMC... C’est confirmé pour la LFP !

Nicolas de Tavernost, figure emblématique des médias, est en passe de devenir le nouveau directeur général de LFP Media, selon L'Équipe. Succédant à Benjamin Morel, l’ancien patron de M6 va rapidement devoir s’impliquer dans le délicat dossier des droits TV, alors que la rupture semble inévitable entre la LFP et son diffuseur DAZN.

Est-il l’homme de la situation pour trouver la meilleure solution au conflit entre la LFP et son diffuseur DAZN ? Il y a quelques jours, Le Parisien révélait que Nicolas de Tavernost pourrait être nommé nouveau directeur général de LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue de football professionnel. « C’est une mission impossible, mais s’il y en a un qui peut la réussir c’est lui. Il connaît comme personne l’économie des médias, Maxime Saada (le PDG de Canal+) le respecte et il connaît aussi la vie d’un club puisque M 6 a été propriétaire pendant près de 20 ans des Girondins de Bordeaux », estimait un connaisseur du secteur dans le quotidien francilien.

Nicolas de Tavernost va bien devenir directeur général de LFP Media

Nicolas de Tavernost est en effet un acteur important du monde des médias, en étant à la tête de M6 pendant de longues années et officiant depuis comme conseiller de Rodolphe Saadé pour la branche médias de CMA-CGM (BFMTV, RMC, La Tribune…). D’après L’Équipe, sa prochaine mission sera bel et bien du côté de la LFP.

Déjà des échanges avec des présidents de Ligue 1

Le quotidien sportif révèle ce mardi matin que Nicolas de Tavernost va succéder à Benjamin Morel, qui a plié bagage fin février, à la direction générale de LFP Media. L’homme de 74 ans aurait répondu favorablement à la proposition de la Ligue, bien qu’il n’ait pas encore signé de contrat. Cela ne serait plus qu’une question de temps puisque l’ancien propriétaire des Girondins s’est déjà entretenu avec des patrons de clubs mercredi dernier, lors d’un passage au bureau de la LFP, et devrait démarrer sa nouvelle d'ici deux semaines au plus tard, avec déjà du pain sur la planche compte tenu du contexte actuel.