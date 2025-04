PSG : Le désastre annoncé en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG va retrouver Arsenal. Battus par les Gunners en début de saison (2-0), les Parisiens vont chercher à prendre leur revanche sur la formation de Mikel Arteta. Cependant, pour la légende Fabio Capello, le club anglais va éliminer Paris de la C1.

Pour la deuxième saison consécutive, le PSG a atteint le dernier carré de la Ligue des Champions. Après une double confrontation compliquée remportée face à Aston Villa (5-4 au cumul des deux matchs), le club parisien va retrouver Arsenal en demi-finale. Tombeurs du Real Madrid de leur côté, les Gunners affichent une grosse dynamique. Surtout, la formation de Mikel Arteta peut se targuer d’avoir déjà battu celle de Luis Enrique. Le 1er octobre dernier, Arsenal l’avait emporté face au PSG (2-0) à l’Emirates Stadium, grâce à des buts de Kai Havertz et de Bukayo Saka. Si Paris entend bien prendre sa revanche, Fabio Capello lui, voit une qualification du club londonien.

« Si je devais parier, je pense qu'Arsenal sera meilleur »

« Arsenal a tout : de la qualité, de l'équilibre sur le terrain et une bonne condition physique, comme le PSG en ce moment. De ce point de vue, les deux équipes se valent. Je pense qu'en ce moment, Arsenal a quelque chose en plus. De la qualité et de la force physique. Les deux ont un très bon esprit d'équipe, mais Arsenal a beaucoup de personnalité. Ils jouent ensemble, font les efforts ensemble. Le rythme de leurs matchs est très élevé. Ce sera une très belle confrontation mais si je devais parier, je pense qu'Arsenal sera meilleur », a ainsi confié l’ancien entraîneur italien en marge des Laureus Sports Awards.

« Je trouve qu'Arsenal joue vraiment vraiment bien »

« Je n'ai jamais vu une équipe anglaise jouer aussi bien. En dehors de City, qui était différent. Si on parle du style anglais classique, pas du style Guardiola. Je trouve qu'Arsenal joue vraiment vraiment bien, avec des qualités techniques et une force physique », conclut Fabio Capello, relayé par RMC. Au PSG de le faire mentir désormais...