Droits TV - M6 : Surprise totale en Ligue 1 ?

Depuis plusieurs mois, la crise frappe le football français et la gestion des droits TV est au cœur de ce conflit. DAZN n'a toujours pas réuni les nombre d'abonnés nécessaire et souffre du piratage. C'est dans ce contexte que l'ancien patron du groupe M6 Nicolas de Tavernost serait en passe de remplacer Benjamin Morel en tant que nouveau directeur général de LFP Media.

La gestion des Droits TV fait grandement parler dans le football français. Et pour cause, DAZN a récemment mis un gros coup de pression à LFP en retardant le versement de l'une de ses échéances. Il faut dire que le diffuseur de la Ligue 1 regrette que la Ligue ne s'implique pas plus dans la lutte contre le piratage. Une situation inquiétante qui pourrait pousser DAZN à se retirer dans les prochains mois.

Nicolas de Tavernost débarque dans le foot français ?

En pleine crise, un homme pourrait débarquer dans les prochains jours. En effet, Le Parisien révèle qu'à la surprise générale, Nicolas de Tavernost pourrait être nommé nouveau directeur général de LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue de football professionnel. Un poste laissé vacant par Benjamin Morel, notamment en froid avec Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG. L'ancien président du groupe M6, et patron des Girondins de Bordeaux pendant 20 ans, pourrait ainsi débarquer pour tenter de résoudre une situation qui semble insoluble.

«C’est une mission impossible, mais s’il y en a un qui peut la réussir c’est lui»

Cependant, Le Parisien a contacté un connaisseur du secteur qui promet que Nicolas de Tavernost est l'homme de la situation : « C’est une mission impossible, mais s’il y en a un qui peut la réussir c’est lui. Il connaît comme personne l’économie des médias, Maxime Saada (le PDG de Canal+) le respecte et il connaît aussi la vie d’un club puisque M 6 a été propriétaire pendant près de 20 ans des Girondins de Bordeaux ».