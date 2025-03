Salaires de Ligue 1 révélés, les vestiaires explosent !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Comme chaque année, L’Equipe publie son traditionnel dossier sur les salaires de Ligue 1. On en sait désormais plus sur qui gagne quoi dans quel club français. Les revenus des Parisiens, Marseillais, Lyonnais et compagnie ont ainsi été révélés au grand jour. De quoi provoquer certaines tensions dans les vestiaires ?

Certains l’attendaient avec impatience, il est enfin sorti. Mercredi, L’Equipe a sorti son dossier dévoilant tous les salaires de Ligue 1. Que ce soit au PSG ou encore à l’OM, les revenus de chacun ont été révélés et on sait désormais qui gagne combien. Des révélations qui ne passent forcément pas inaperçues dans les vestiaires et cela ne serait pas sans conséquence selon Yvan Le Mée.

« C’est vraiment surprenant »

Invité de L’After Foot, l’agent a réagi à ce dossier sur les salaires en Ligue 1. « Les journalistes de L’Equipe, je pense qu’ils doivent y passer beaucoup de mois parce qu’ils arrivent à 10-15% près à avoir quasiment les vrais salaires de tous les clubs. Et c’est vraiment surprenant », a d’abord lâché Yvan Le Mée.

« C’est toujours un peu un peu bordel »

C’est ensuite qu’il a expliqué à propos de différentes tensions dans les vestiaires : « Après, le jour où sortent ces chiffres dans le journal, c’est toujours un peu un peu bordel. Vous avez le joueur qui n’est pas content de son contrat et qui dit : « Ah mais je ne savais pas que lui avait tout ça ». C’est un vrai problème, il n’y a personne qui a envie de voir communiquer son salaire ».