Mercato - PSG : Cinq transferts annoncés par Pierre Ménès pour cet été !

Le PSG, invaincu en Ligue 1 et en lice pour plusieurs titres, pourrait encore agiter le mercato estival. Pierre Ménès souligne la nécessité de renforcer le banc de l’équipe, avec des postes clés à combler. L’ancien consultant de Canal+ soumet même quelques suggestions à la direction parisienne...

Le PSG marque les esprits en cette saison 2024-2025. Toujours invaincue en Ligue 1, avec un sacre qui pourrait être officiel dès ce week-end, la bande à Luis Enrique est également qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France et les quarts de finale de la Ligue des champions. Luis Enrique dispose d’un onze solide mais également d’un banc conséquent lui permettant de faire tourner. Malgré tout, Pierre Ménès imagine quelques ajustements pour cet été.

« Le PSG doit surtout chercher à recruter un banc »

« Effectivement, je pense que le PSG doit surtout chercher à recruter un banc, car j’imagine qu’ils doivent être satisfaits de tous leurs titulaires, confie l’ancien chroniqueur du Canal Football Club sur sa chaîne YouTube. Je pense qu’il faut une doublure à Hakimi pour cesser de mettre Zaire-Emery en position de latéral droit régulièrement, car ça nuit à sa progression. Je pense aussi qu’il faut une doublure côté gauche à Nuno Mendes, ou alors un polyvalent. Par exemple un Frankowski aurait été formidable car il peut jouer des deux côtés. »

Du sang neuf dans l’axe de la défense, au milieu et en attaque ?

En plus de renforcer les ailes, Pierre Ménès cible trois autres postes : « Peut-être préparer la succession de Marquinhos. Peut-être que là, le PSG a loupé le coche avec Khusanov. Et puis effectivement, peut-être prendre un milieu de plus pour la rotation. Andrey Santos serait un candidat magnifique. Et offensivement, choisir un avant-centre qui correspond plus au profil du PSG que Ramos. »