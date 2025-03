Mercato - OM : Le transfert de Greenwood déjà acté ?

La rédaction

Après avoir retrouvé une place de titulaire, Mason Greenwood a de nouveau déçu face à Reims, sans parvenir à se montrer décisif. Une situation qui inquiète Pierre Ménès, estimant que l’attaquant anglais pourrait quitter l’OM dès cet été. Pour le consultant, cette instabilité chronique est un véritable frein au projet marseillais.

Après avoir démarré deux matchs en tant que remplaçant à l'OM, Mason Greenwood avait décidé de se reprendre en main et de revenir plus tôt aux entraînements pour montrer sa motivation à Roberto De Zerbi. Une stratégie gagnante puisque le joueur anglais a été titularisé ce samedi face à Reims. Malheureusement, le meilleur buteur de l'OM n'a pas été décisif et a livré une prestation assez décevante.

«C’est extrêmement étonnant»

Dans sa chaîne YouTube, Pierrot Le Foot, Pierre Ménès est revenu sur le cas Greenwood à l'OM et se dit surpris de cette baisse de régime :

«C’est extrêmement étonnant et assez inexplicable. Physiquement, il est complètement creux, et il n’a l’air absolument pas concerné par ce qu’il se passe. Et j’ai peur : il y a une vraie possibilité pour qu’il reparte à la fin de la saison.»

Le problème de l'OM

Pour Pierre Ménès, Mason Greenwood pourrait suivre Elye Wahi et quitter l'OM cet été, ce qui représenterait une grosse perte offensive pour le club phocéen :

«Ce qui fait que les deux grosses recrues offensives du mercato d’été, c’étaient Wahi et Greenwood, et qu’ils auront fait cinq mois et une saison. C’est cette instabilité chronique de l’OM qui est problématique, parce que tu ne peux pas sans cesse repartir de zéro avec ton effectif, c’est totalement préjudiciable au club.»