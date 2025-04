Transfert à 30M€ - OM : Une date déjà fixée ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Malgré sa méforme du moment, Luis Henrique a la cote sur le mercato et plusieurs grands clubs européens seraient tombés sous le charme de l’ailier de l’OM. Surtout l’Inter Milan, qui aimerait boucler l’opération rapidement, d'ici fin mai, afin de devancer la concurrence du Bayern Munich et pouvoir compter sur le Brésilien pour la Coupe du monde des clubs.

La saison n’est pas encore terminée, mais le mercato de l'OM commence déjà à s’animer. Avec ses 9 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, Luis Henrique aurait attiré l’attention de nombreux clubs et le plus insistant serait l’Inter Milan. Un dossier dans lequel les Nerazzurri pourraient rapidement passer à l’action.

L’Inter Milan veut devancer la concurrence

D’après les informations de Sky Italia, l’Inter Milan voudrait devancer la concurrence, notamment celle du Bayern Munich, également annoncé sur la piste de Luis Henrique. Le club allemand n’aurait pas fait d’approche concrète pour le moment, que ce soit auprès du joueur ou de l’OM, où le Brésilien a prolongé jusqu’en juin 2028 l’été dernier.

L’Inter Milan le veut pour la Coupe du monde des clubs

L’objectif de l’Inter Milan serait de boucler ce dossier au plus tard fin mai, afin que Luis Henrique soit disponible pour la Coupe du monde des clubs, prévue du 14 juin au 13 juillet prochain. Acheté 8M€ à l’été 2020, l’ailier âgé de 23 ans serait désormais valorisé entre 25 et 30M€ par l’OM, selon le journaliste Abdellah Boulma.