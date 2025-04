Antoine Dupont avec Iris Mittenaere, la preuve tant attendue ?

Axel Cornic

Gravement blessé au genou le 8 mars dernier, Antoine Dupont va devoir mettre de côté le rugby pendant plusieurs mois, avec un retour espéré pour le mois de novembre. Mais en attendant, il semble vivre une belle histoire d’amour avec Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016, de trois ans son aînée.

C’est le gros feuilleton du moment. Alors qu’au printemps on s’extasie d’habitude pour ses foulées sur le terrain, Antoine Dupont fait surtout la Une des rubriques people ne ce moment. Le capitaine du XV de France semble en effet filer le parfait amour avec Iris Mittenaere, bien connue par le grand public.

Le couple du printemps

L’ancienne Miss et le capitaine du XV de France ont été aperçus plusieurs fois ensemble, avec des clichés et des vidéos qui ont rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et c’est une bonne nouvelle pour Iris Mittenaere, qui a notamment vécu quelques mauvaises expériences dans sa vie sentimentale ces dernières années. « C'était très dur. Quand tu te rends compte que finalement ce n'est pas la bonne personne, il vaut mieux s'arrêter et ne pas continuer et ne pas être dans le déni et aller trop loin, parce qu'après les conséquences sont plus compliquées » avait-elle confié, lors d’un entretien accordé à la chaîne YouTube de MyBetterSelf.

Dupont et Mittenaere n’ont rien démenti

Si ses histoires d’amour sont bien connues par les lecteurs de la presse people, pour Antoine Dupont c’est très différent. La vie privée du rugbyman n’a effectivement que très peu été médiatisée. Alors, peut-on vraiment croire à cette liaison ? Les images les montrant depuis la blessure du capitaine du XV de France au 6 Nations 2025 sont assez parlantes, mais un point peut notamment venir confirmer les rumeurs. En effet, aucun des deux tourtereaux n’a pour le moment démenti les informations sur leur supposé coupe, qui font tout de même énormément parler. Peut-être que dans quelques semaines ils accepteront d’en parler, surtout en ce qui concerne Iris Mittenaere.