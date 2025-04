Surprise, Ntamack quitte Toulouse !

Axel Cornic

La dynastie Ntamack règne à Toulouse et au Stade Toulousain, avec notamment Romain Ntamack et son frère Théo qui font actuellement rêver les supporters. Mais ça a commencé bien avant avec Francis, mais surtout Emile Ntamack, véritable légende du rugby français et premier capitaine toulousain à avoir soulevé une Coupe d’Europe.

Véritable visage de la génération actuelle avec son compère Antoine Dupont, Romain Ntamack peut tout gagner cette saison. Après le 6 Nations 2025, l’ouvreur est toujours en course pour réaliser un nouveau doublé avec le Stade Toulousain en Champions Cup et en Top 14.

Romain va défier Toulon

Mais ça a été très chaud ! Le Stade Toulousain n’a en effet par survolé son 8e de finale de Champions Cup face à Sale et si la victoire a été finalement acquise (38-15), Ntamack a souhaité envoyer un message clair à ses coéquipiers. « Il faudra en faire bien plus. La réaction a été bonne, il le fallait. Il y a eu un bon état d’esprit. Il n’y a pas photo, lorsque l’on met les ingrédients, le rugby est plus simple (…) Il va falloir en mettre bien plus. On sait à quoi s’attendre. Il faudra vite switcher pour espérer rivaliser là-bas » a déclaré l’ouvreur toulousain.

Tandis qu’Emile sera à Pithiviers

Son père, qui a porté le maillot et a été capitaine du club de la Ville Rose, était sans aucun doute très heureux de voir Romain Ntamack atteindre les quarts de finale de la Champions Cup. Et un gros choc attend le Stade Toulousain, puisque c’est le RCT qui va le défier dimanche 13 avril. Mais Emile Ntamack aura un autre rendez-vous avant ce match très attendu ! La République du Centre nous apprend en effet qu’il sera à Pithiviers le week-end prochain pour un stage organisé par le club toulousain avec 80 enfants nés entre 2011 et 2016.