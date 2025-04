Ntamack, le coup de pression !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le Stade Toulousain a finalement validé son ticket pour le quart de finale de la Coupe des Champions face à Sale dimanche, c'est le RC Toulon qui attend les partenaires de Romain Ntamack au prochain tour. Et le demi d'ouverture du XV de France tient d'ailleurs à remobiliser le vestiaire toulousain avec un coup de pression.

Le Stade Toulousain s’est fait quelques frayeurs, dimanche, lors de son huitième de finale face à Sale, mais s'est finalement qualité (38-15) et valide ainsi son ticket pour le quart de finale de la Coupe des Champions. Les hommes d'Ugo Mola iront donc défier le RC Toulon dimanche prochain pour ce choc entre écuries de Top 14, mais après la performance en demi-teinte de Toulouse, Romain Ntamack n'a pas manqué de mettre un coup de pression au vestiaire après la rencontre au micro de beINSPORTS.

« Il va falloir en mettre bien plus »

« Il faudra en faire bien plus. La réaction a été bonne, il le fallait. Il y a eu un bon état d’esprit. Il n’y a pas photo, lorsque l’on met les ingrédients, le rugby est plus simple (…) Il va falloir en mettre bien plus. On sait à quoi s’attendre. Il faudra vite switcher pour espérer rivaliser là-bas », assure Romain Ntamack, qui attend donc un autre visage de la part du Stade Toulousain dimanche prochain face au RC Toulon. D'autant que le club de la Ville Rose sera attendu de pied ferme...

« Ce qui se fait de mieux en Europe »

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, l'entraîneur toulonnais Pierre Mignoni s'est déjà confié sur ce choc à venir : « Je m'attendais à ce que ce soit dur comme ça pour Toulouse, avec un match cadenassé. Ils ont réagi en grande équipe, ils ne se sont pas trop affolés. Ils les ont usés, ce n'était pas évident parce que c'était un match fermé. Toulouse a fini par avoir leur peau à l'usure : ils se sont remis dans les contacts, ont regagné les duels. On va chercher des choses pour bien préparer ce match. On va affronter ce qui se fait de mieux en Europe. On va jouer un grand club. Moi, je suis très fier de pouvoir jouer tous les Toulousains ». Le message est passé pour Ntamack et le Stade Toulousain...