Romain Ntamack : C'est déjà terminé ?

Le Stade Toulousain a eu chaud ce dimanche. Menés à la pause, les champions de France ont trouvé les ressources pour éliminer Sale en Champions Cup (38-15). Un soulagement pour les hommes d'Ugo Mola, et notamment pour Romain Ntamack. Selon le demi d'ouverture, son groupe va devoir faire bien mieux en quarts de finale s'il ne veut pas éviter une élimination prématurée.

Nul ne sait si l’accident de parachute avant le coup d’envoi a perturbé le groupe. Mais le Stade Toulousain n’était pas dans son assiette face à Sale ce dimanche en huitièmes de finale de la Champions Cup. Menés à la pause, les tenants du titre se sont réveillés en seconde période, parvenant à prendre le large. Malgré cette victoire, Romain Ntamack n’en menait pas large face à la presse.

« Ça peut vite s’arrêter »

Ravi du sursaut d’orgueil de ses coéquipiers, Ntamack estime que son équipe devra faire mieux le week-end prochain si elle veut éviter la sortie de route. « On savait que ça allait être compliqué, on n’est pas surpris. On se qualifie moche, mais on se qualifie. On va retenir la qualification. Il faudra faire bien plus si on veut aller plus loin dans la compétition parce qu’on n’a pas montré une bonne image aujourd’hui (dimanche). Il y a des choses intéressantes, mais trop peu. Aujourd’hui ça passe, mais ça peut vite s’arrêter si on continue comme ça » a confié le demi d’ouverture.

Ntamack annonce la couleur

Face à une coriace formation de Sale, le Stade Toulousain a eu du mal à trouver la solution. « On savait qu’ils allaient ralentir nos sorties de balle, on a travaillé ça toute la semaine. Et finalement, on n’a pas réussi à faire ce qu’on a dit cette semaine. Il faudra en faire bien plus. La réaction a été bonne, il le fallait. Il y a eu un bon état d’esprit. Il n’y a pas photo, lorsque l’on met les ingrédients, le rugby est plus simple » a confié Ntamack, avant de se projeter sur le prochain rendez-vous face à Toulon, à Mayol. « Il va falloir en mettre bien plus. On sait à quoi s’attendre. Il faudra vite switcher pour espérer rivaliser là-bas » a-t-il déclaré au micro de beIN SPORTS.