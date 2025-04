Antoine Dupont officiellement remplacé, c’est validé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont avait été jusqu'ici le seul et unique joueur du XV de France à remporter, à trois reprises d'ailleurs, le trophée de meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations. Mais il a vu le jeune Louis Bielle-Biarrey lui succéder pour cette édition 2025, et Paul Abadie valide cette distinction pour son ancien coéquipier de l'UBB.

Le XV de France a remporté le mois dernier le Tournoi des 6 Nations. Malgré une défaite frustrante en Angleterre ainsi que la grave blessure contractée par Antoine Dupont en Irlande (rupture des ligaments croisés du genou droit), les Bleus ont réalisé une compétition de haut niveau marquée notamment par cette victoire impressionnante du côté de Dublin. Et un autre trophée est d'ailleurs venu récompenser ce succès triomphant du XV de France après le Tournoi, celui du meilleur joueur de la compétition.

Bielle-Biarrey succède à Dupont

L'ailier de l'UBB et du XV de France a récolté 65% des suffrages sur les 121 400 votants, s'imposant devant l'Anglais Tommy Freeman, l'Ecossais Blair Kinghorn ainsi que l'Italien Tomasso Menoncello, lauréat de la précédente édition. À noter également que Louis Bielle-Biarrey succède à Antoine Dupont, unique joueur français jusqu'ici à avoir été désigné meilleur joueur du Tournoi des VI Nations. La star du XV de France avait d'ailleurs raflé ce trophée à trois reprises (2020, 2022 et 2023), et il a donc officiellement été remplacé par le jeune crack des Bleus.

« Il est promis à un bel avenir »

Et cette belle montée en puissance de Louis Bielle-Biarrey au XV de France a notamment été saluée et validée par Paul Abadie, le nouveau demi de mêlée du Stade Français, qui l'a côtoyé par le passé à l'UBB : « Je suis super content pour lui. Avec le Tournoi qu’il fait, il méritait amplement cette récompense. Je pense d’ailleurs que ça n’a pas fait une once de débat. Au vu de son investissement et de ses qualités humaines, il est promis à un bel avenir », indique Abadie dans un entretien accordé à La Dépêche.