Dupont - XV de France : «Il ne veut pas», la décision radicale

Axel Cornic

L’absence d’Antoine Dupont, gravement blessé au genou le 8 mars dernier, a relancé les débats concernant le poste de demi de mêlée du XV de France. Et ils tournent surtout autour de Baptiste Serin, impressionnant avec le RCT depuis plus d’un an et pourtant barré en sélection par Maxime Lucu et Nolann Le Garrec.

Souvent, on se dit que certains joueurs ne sont peut-être pas nés à la bonne époque. Avec Antoine Dupont, le XV de France possède l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, qui a totalement révolutionné le poste de numéro 9 ces dernières années. Mais s’il est une bénédiction pour tout amateur de ballon ovale, le capitaine français est également une malédiction pour certains de ses coéquipiers.

Le mystère Serin

C’est le cas avec la plupart des demis de mêlées français du Top 14. On voit en effet Maxime Lucu qui a dû accepter de jouer les doublures de Dupont avec le XV de France ou encore Nolann Le Garrec, qui profite des miettes pour faire quelques apparitions. Mais la véritable victime est sans aucun doute Baptiste Serin, qui réalise d’excellentes choses avec le RCT depuis plusieurs saisons déjà et qui semble totalement ignoré par le sélectionneur Fabien Galthié.

« Fabien Galthié ne veut pas d’un autre leader après Dupont »

Au micro de RMC Sport, Denis Charvet a tiré un constat assez cruel sur l’avenir de Baptiste Serin avec le XV de France, justement à cause d’Antoine Dupont. « Fabien Galthié ne veut pas d’un autre leader après Dupont. C’est quelqu’un qui prend trop de place. Ce n’est pas méchant, c’est la réalité. Et avec Matthieu Jalibert, c’est un peu la même histoire... » a expliqué ce mercredi l’ancien international français, dans l’émission Super Moscato Show. « Mais je suis triste pour Serin, qui n’aura pas la carrière internationale qu’il aurait mérité ».