«Une ambiance de mort», Urios plombé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour l’ASM Clermont de Christophe Urios, la Champions Cup s’est terminée. En effet, vendredi, la formation auvergnate s’est inclinée face à Northampton (46-24). L’aventure européenne s’arrête donc là et forcément, après ce revers, le vestiaire de Clermont était miné. Une ambiance morose confirmée d’ailleurs par l’entraîneur clermontois.

En attendant de savoir si l’UBB et le Stade Toulousain vont continuer leur parcours en Champions Cup, d’autres clubs du Top 14 sont déjà fixés sur leur sort. Pour Castres et Toulon, la qualification pour les quarts de finale a été validée. En revanche, pour La Rochelle et Clermont, ça s’est soldé par une élimination. Face à Northampton, les joueurs de Christophe Urios n’ont pas réussi à l’emporter. Forcément, à l’ASM, on faisait grise suite mine suite à ce revers.

« Une ambiance de mort »

Après la défaite de Clermont face à Northampton, Christophe Urios a pris la parole. Et une fois n’est pas coutume, l’entraîneur de l’ASM a fait une sortie remarquée dont il a le secret. Rapporté par L’Equipe, Urios a notamment pu confier : « Quelle était l’ambiance dans le vestiaire après la défaite ? Une ambiance de mort... Parce qu'au-delà de la défaite, qui fait mal, il y a la blessure de Fritz (Lee). On voulait vraiment faire une fin de saison à son image, d'audace et d'attitude. Et là, on le perd ce soir pour le reste de la saison. Les mecs étaient abattus ».

« Je suis sous le choc »

Une blessure de Fritz Lee qui affecte d’ailleurs particulièrement Christophe Urios. « Cet esprit combatif fait partie de notre ADN. Mais ce soir, je suis sous le choc parce qu'on a perdu Fritz (Lee). On sait que c'est sa dernière saison, qu'il va arrêter sa carrière et, franchement, le voir partir comme ça sur une civière, ça nous a fait du mal. Les joueurs sont touchés. On a perdu aussi Etienne Falgoux, qui est un ancien, et qui sort sur rupture du biceps. Donc ce soir, ce n'est pas une belle soirée », a poursuivi l’entraîneur de l’ASM Clermont.