Elsa Bois : Florent Manaudou «lâché», sa terrible confession !

Amadou Diawara

Double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Florent Manaudou participe à cette saison de l'émission Danse avec les Stars. Lors du prime de ce vendredi, le nageur a avoué à Elsa Bois - sa partenaire dans l'émission et dans la vie - qu'il était en dépression après les derniers JO.

Florent Manaudou a fait forte impression lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. En effet, la nageur de 34 ans a offert deux médailles de bronze à la délégation française : sur 50m nage libre et au relais 4×100m 4 nages. Eloigné des bassins ces dernières semaines, Florent Manaudou s'illustre désormais sur les parquets de l'émission Danse avec les Stars. Faisant équipe avec Elsa Bois, qui serait devenu sa nouvelle petite amie, le frère de Laure Manaudou s'est qualifié pour les demi-finales de la compétition. Une véritable bouffée d'air frais pour lui. En effet, Florent Manaudou a avoué à Elsa Bois lors du prime de ce vendredi qu'il avait fait une dépression avant le lancement de cette saison de DALS.

«Quand je n’ai pas de raison de me lever le matin...»

« Après les Jeux, je suis tombé en dépression pendant deux, trois mois. Pendant cinq ans, je ne vais pas dire que je me réveillais tous les matins en pensant aux Jeux olympiques de Paris, mais en tout cas c’était un truc en fond comme ça que je voyais et qui me motivait. J’adore les challenges, j’ai fait ça un petit peu toute ma vie et quand j’ai des périodes un petit peu creuses, c’est toujours un peu compliqué pour moi parce que, quand je n’ai pas trop de raison de me lever le matin, je tombe un peu dans un truc chelou », a confié Florent Manaudou, avant d'en rajouter une couche.

«J’ai eu l’impression d’être lâché dans le vide»

« J’ai eu la chance d’être le premier porteur de la flamme, d’être porte-drapeau, j’ai eu des médailles donc beaucoup d’émotions, beaucoup d’intensité et d’un coup, plus rien. J’ai eu l’impression d’être lâché dans le vide, sans repères. Je n’avais pas du but, en fait », a conclu Florent Manaudou sur TF1.