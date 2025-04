Elsa Bois avec Florent Manaudou, ça vire au «harcèlement»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Florent Manaudou, médaillé olympique, participe à la 14e saison de "Danse avec les stars" aux côtés d'Elsa Bois. Si l’on en croit la presse people, le binôme formerait un couple dans la vraie vie, de quoi faire parler sur les réseaux sociaux. Un « harcèlement » dénoncé par la danseuse, qui a récemment annoncé sa séparation d’avec le steameur Michou.

Double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Florent Manaudou a accepté de participer à la 14e saison de l’émission "Danse avec les stars" sur TF1, une aventure concluante puisqu’il s’est qualifié pour la demi-finale vendredi soir aux côtés d’Elsa Bois, sa partenaire de danse. Entre les deux, le courant passe, à tel point que de nombreuses rumeurs circulent concernant une histoire d’amour en dehors des caméras.

« On peut parler de harcèlement »

Cette potentielle romance fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, d’autant qu’Elsa Bois a récemment annoncé sa séparation d’avec le steameur Michou, une histoire qui avait justement démarré dans "Danse avec les stars". Dans un entretien accordé à l’émission "50' Inside", la danseuse a évoqué les nombreux commentaires la visant. « Je pense qu’on peut parler de harcèlement. Mais je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte. Ils se disent peut-être que c’est un message. Mais en fait quand c’est 1, 2, 3, 4, 100, 1 000… Ça prend beaucoup de proportions », a-t-elle confié sur TF1.

« Les gens ne peuvent pas comprendre »

« Les gens ont besoin d’être pour ou contre. Ça fait un peu peur. Et du coup on a tendance à se remettre un peu en question. Et à se dire : 'Est-ce que je suis quelqu’un de mauvais ?’ », a ajouté Elsa Bois, avant de revenir sur la fin de son couple avec Michou : « Il y a beaucoup de messages qui sont très durs. Et qui ont envie de te dire que si t’as vécu quelque chose de beau. Pourquoi ça ne peut pas rester beau ? Les gens ont du mal à comprendre parce qu’en fait ils ne vivent pas ce qu’on vit nous. Ils voient ce qu’il se passe sur les réseaux. Ils voient ce qu’il se passe à la télé. Et forcément ils ne peuvent pas comprendre ».