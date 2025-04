Danse avec les Stars - Elsa Bois : «Je n'ai pas la patience», Florent Manaudou dit stop !

Amadou Diawara

Lors du prime de ce vendredi, Florent Manaudou et Elsa Bois vont performer avec la troupe du Cirque Gruss dans l'émission Danse avec les Stars. En début de semaine, le couple de danseurs s'est rendu dans le chapiteau de la troupe pour découvrir leur univers. Essayant de tenir en équilibre sur une échelle, Florent Manaudou a abandonné quand il a appris qu'il avait besoin d'un entrainement d'au moins un an pour réussir une telle mission.

Double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Florent Manaudou s'illustre désormais sur les parquets de Danse avec les Stars. En effet, la nageur participe à cette saison de l'émission de TF1, faisant équipe avec Elsa Bois, qui serait également sa nouvelle petite amie.

Florent Manaudou s'est essayé à l'échelle, avant d'abandonner

Pour le neuvième prime de Danse avec les Stars, programmé ce vendredi, Florent Manaudou et Elsa Bois préparent une chorégraphie avec la troupe du Cirque Gruss. Avant de démarrer les entrainements, le couple s'est rendu dans le chapiteau du collectif pour découvrir son univers et rencontrer ses membres.

«Tu fais ça pendant un ou deux ans et après ça vient»

Lorsqu'il est arrivé sur place, Florent Manaudou était fasciné. « J'adore découvrir de nouveaux milieux moi. C'est très cool. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire avec tous ces agrès, mais j'aime bien les défis et je trouve que ça change un petit peu. Je trouve ça bien. Mélanger les disciplines artistiques, c'est génial. Je ne suis pas très souple, mais... », a halluciné le nageur, avant d'essayer de marcher sur un fil. « Ouah, c'est chaud grave. C'est dur. Non, c'est impossible ». Dans la foulée, Florent Manaudou a manipulé une échelle. « Ce n'est pas du tout stable », a-t-il lancé. « Fais attention hein », a averti Elsa Bois. « Ça va, je ne vais pas tomber. T'inquiète. Je connais les échelles. Tu sais pour sortir de la piscine, il y a toujours des échelles », a rétorqué Florent Manaudou. Ce qui a fait rire sa partenaire. Aidé par un membre de la troupe du Cirque Gruss, le nageur s'est tenu en équilibre sur l'échelle. « Il vaut mieux tomber en avant qu'en arrière », a lâché Florent Manaudou, avant que son assistant du moment ne lui réponde : « Il vaut mieux ne pas tomber tout court. Là tu n'est pas mal. Tu fais ça pendant un ou deux ans contre un mur et après ça vient ». Démotivé, Florent Manaudou a finalement sauté de l'échelle : « Ah ouais ? Je n'ai pas la patience ».