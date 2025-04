Nouvelle aventure avec Elsa Bois, Florent Manaudou panique !

Amadou Diawara

Candidat de l'émission Danse avec les Stars, Florent Manaudou fait équipe avec Elsa Bois. Pour le 9ème prime, le couple prépare un american smooth sur le titre Your Song du film musical Moulin Rouge. Accompagnés de la compagnie du Cirque Gruss pour ce show, Florent Manaudou et Elsa Bois lui a rendu une petite visite dans leur chapiteau. Alors que la troupe était en plein entrainement lors de leur arrivée, le nageur s'est inquiété de devoir l'imiter.

Double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Florent Manaudou s'est trouvé une nouvelle passion. Eloigné des bassins depuis plusieurs semaines, le nageur s'illustre sur les parquets de Danse avec les Stars. Faisant équipe avec Elsa Bois, Florent Manaudou s'est qualifié pour le 9ème prime.

«On va devoir faire ça ?»

Cette semaine, Florent Manaudou et Elsa Bois se préparent à danser un american smooth, et ce, sur le titre Your Song du film musical Moulin Rouge. Toutefois, le couple ne sera pas seul lors de sa prestation. En effet, Florent Manaudou et Elsa Bois seront accompagnés par la compagnie du Cirque Gruss pour ce show. Et pour mieux préparer leur performance, le nageur et la danseuse professionnelle se sont rendus dans le chapiteau de la troupe ce lundi. Dans une vidéo, TF1 a partagé des extraits de cette toute première rencontre.

«On va devoir mélanger nos univers et interagir avec eux»

Lors de leur entrée dans le chapiteau de la famille Gruss, Florent Manaudou a été impressionné par les exercices de jonglages de la troupe. « On va devoir faire ça ? », a demandé le nageur avec inquiétude. « Non on va pas faire ça », a répondu Elsa Bois, rassurant son partenaire. « On va devoir mélanger nos univers et interagir avec eux », a ajouté la danseuse professionnelle. En fin de séance, Elsa Bois a tenu à faire passer un message fort à la compagnie : « Merci pour votre accueil, on a passé un super moment et de toute façon on va bosser ensemble ».