Florent Manaudou : Problème d'«anatomie», son frère donne une explication à Elsa Bois !

Pour le huitième prime de l'émission Danse avec les Stars, Florent Manaudou et Elsa Bois ont préparé une samba sur le titre Je Danse le Mia d'IAM. Comme annoncé par la danseuse professionnelle, le nageur de 34 ans a eu du mal à maitriser cette chorégraphie à cause de son anatomie. Lors d'un échange avec Elsa Bois, Nicolas Manaudou a expliqué pourquoi son frère était aussi rigide au niveau des hanches.

La semaine dernière, Florent Manaudou et Elsa Bois se sont préparés à danser une samba sur le titre Je Danse le Mia d'IAM. Comme l'a affirmé la danseuse professionnelle dans une vidéo publiée par TF1, le nageur de 34 ans était en difficulté pour cette chorégraphie à cause de son anatomie.

«Anatomiquement, c’est très dur pour toi la samba»

« Toi, anatomiquement, c’est très dur pour toi la samba. T’as les pieds à l’intérieur et t’as les hanches bloquées car ta discipline exige que ton corps soit constamment gainé et dur. Là, il faut que tu sois souple, que ça respire, que les hanches bougent et que tes pieds soit en dehors. Donc anatomiquement, on ne part pas avec les meilleures stats, mais on va faire ce qu’on peut avec ce qu’on a », a déclaré Elsa Bois lors d'une séance d'entrainement avec Florent Manaudou.

«Plus rien ne bouge, comme un bateau»

En déplacement à Marseille avant le dernier prime de l'émission Danse avec les Stars, Florent Manaudou a présenté son frère (et entraineur) à Elsa Bois. Et Nicolas Manaudou a expliqué pourquoi le double médaillé de bronze aux JO de Paris 2024 était aussi rigide au niveau du bassin. « De fil et en aiguille, on a construit le début de sa carrière », a-t-il lancé dans une vidéo publiée par TF1. « Il y a eu des moments compliqués quand même », a répondu Florent Manaudou. « Non, ce n'est jamais compliqué avec toi, c'est très très facile », a ironisé Nicolas Manaudou. « Bizarrement, j'ai du mal à y croire ! », s'est amusée Elsa Bois. « Il est exigeant, pressé, il veut le résultat souvent très rapidement », a ajouté Nicolas Manaudou. « Exigeant, ça il l'est toujours ! », a confirmé Elsa Bois. « La samba ? Ça va être très dur parce que c'est des mouvements de hanche et de bassin », s'est inquiété Florent Manaudou. « (Il s'est appliqué à) tout sécuriser (pour que) plus rien ne bouge comme un bateau », a justifié Nicolas Manaudou. « J'ai une bonne prof », a conclu le nageur. Finalement, Florent Manaudou et Elsa Bois ont ébloui le jury lors du prime de ce vendredi. Récoltant 35 points sur 40, le couple - dans l'émission Danse avec les Stars et dans la vie - a terminé à la deuxième place du classement, derrière le duo Adil Rami - Ana Riera (36 unités).