Danse avec les Stars : Elsa Bois balance sur l'«anatomie» de Florent Manaudou !

Pour cette saison de l'émission Danse avec les Stars, Elsa Bois fait équipe avec Florent Manaudou. Après avoir flashé sur Michou, avec qui elle a vécu une histoire d'amour, la danseuse professionnelle serait aujourd'hui en couple avec son nouveau partenaire. Alors qu'une samba est au programme cette saison, Elsa Bois a annoncé à Florent Manaudou que cette semaine allait être difficile pour lui, et ce, à cause de son anatomie.

Réputé grâce à sa brillante carrière de nageur, Florent Manaudou s'essaye à la danse cette année. Alors qu'il n'a plus rien à prouver dans les bassins, il s'illustre désormais sur les parquets, et ce, aux côtés d'Elsa Bois. En effet, Florent Manaudou participe à l'émission Danse avec les Stars cette saison.

Elsa Bois annonce un problème avec Florent Manaudou

Toujours en lice dans l'émission Danse avec les Stars, Florent Manaudou et Elsa Bois - qui seraient actuellement en couple, alors que la danseuse professionnelle s'est séparée de Michou il y a quelques semaines - préparent une samba pour le prime de cette semaine. Toutefois, comme l'a affirmé la danseuse professionnelle lors d'un entrainement, le nageur devrait être en difficulté pour travailler leur nouvelle chorégraphie, et ce, à cause de son anatomie.

«Toi, anatomiquement, c’est très dur pour toi»

« Toi, anatomiquement, c’est très dur pour toi la samba. T’as les pieds à l’intérieur et t’as les hanches bloquées car ta discipline exige que ton corps soit constamment gainé et dur. Là, il faut que tu sois souple, que ça respire, que les hanches bougent et que tes pieds soit en dehors. Donc anatomiquement, on ne part pas avec les meilleures stats, mais on va faire ce qu’on peut avec ce qu’on a », a déclaré Elsa Bois (24 ans) dans une vidéo publiée par TF1. Reste à savoir si Florent Manaudou (34 ans) sera prêt à enflammer le dancefloor sur une samba ce vendredi.