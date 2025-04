Transfert à 4M€ : L’incroyable loupé de Benatia à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Libre, Oumar Solet s’est engagé il y a quelques semaines de cela avec l’Udinese. Quel coup de la part du club italien ! En effet, à 25 ans, le défenseur central français impressionne tout le monde de l’autre côté des Alpes et un transfert XXL pourrait déjà l’attendre pour le prochain mercato estival. Et en voyant tout cela avec Solet, c’est l’OM qui pourrait se mordre les doigts. Explications.

Actuellement, l’OM traverse une période compliquée et le niveau de la défense centrale de Roberto De Zerbi inquiète plus que jamais. Cela est d’ailleurs renforcé avec l’absence sur blessure de Leonardo Balerdi, alors que Chancel Mbemba est lui toujours mis à l’écart. Ce secteur de jeu avait pourtant été renforcé l’été dernier avec l’arrivée de Derek Cornelius et Lilian Brassier. Le fait est que le Canadien est loin d’être une garantie tandis que le Français est reparti dès le mercato hivernal, posant alors ses valises à Rennes.

Solet proposé à Benatia

L’OM n’a donc pas fait les meilleurs choix en ce qui concerne sa défense centrale. Et voilà qu’on pourrait avoir encore plus de regrets sur la Canebière dans ce secteur de jeu. En effet, selon les informations de TopMercato, aujourd’hui, Oumar Solet aurait très bien pu être un joueur de l’OM, lui qui excelle actuellement avec l’Udinese en Serie A. Le Français avait ainsi été proposé à Medhi Benatia au printemps dernier alors qu’il évoluait en Autriche, à Salzbourg. Et à l’époque, le club phocéen semblait être intéressé.

L’OM a disparu

Mais pourquoi Oumar Solet n’est donc pas un joueur de l’OM aujourd’hui ? Après avoir reçu la proposition du profil du Français, Medhi Benatia initie les premiers contacts quelques semaines plus tard et ça semble bien se passer. C’est alors qu’un budget de 4M€ aurait été débloqué pour recruter le défenseur central français. Une somme à laquelle Salzbourg n’aurait pas dit non. Le fait est que l’OM a visiblement disparu par la suite et quand Solet a été libéré par la formation autrichienne, le club phocéen n’est pas réapparu. A Marseille, on peut donc avoir des regrets…