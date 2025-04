Officiel : Un renfort surprise débarque pour aider l'OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Gravement blessé en août dernier, Faris Moumbagna fait son retour dans le groupe de l'OM pour affronter Toulouse ce dimanche soir. Un renfort qui tombe au meilleur moment pour Roberto De Zerbi et les Marseillais, qui doivent se reprendre après la lourde défaite sur la pelouse de Reims le week-end dernier.

Désireux de faire ses preuves et de trouver une place dans l’effectif de Roberto De Zerbi, la saison a rapidement tourné au cauchemar pour Faris Moumbagna, victime d’une rupture du ligament croisé dès la 1ʳᵉ journée de Ligue 1, contre Brest. L’éventualité d’un retour sur les terrains était alors évoquée pour cette fin de saison, et cela pourrait avoir lieu dès ce week-end !

Moumbagna de retour dans le groupe

C’est la bonne surprise du jour du côté de l’OM, qui a annoncé ce dimanche la présence de Faris Moumbagna dans le groupe retenu par Roberto De Zerbi pour la réception de Toulouse, une semaine après l’humiliation contre Reims (1-3). Une excellente nouvelle pour le joueur et le technicien italien, qui devra en revanche se passer d’Amine Gouiri.

« J’espère qu’il pourra nous donner le but de la qualification mathématique en Ligue des champions »

Alors que Moumbagna avait repris l’entraînement à la fin du mois de janvier, Roberto De Zerbi avait apporté des nouvelles de son attaquant le mois dernier : « On l’attend. J’espère qu’il pourra nous donner le but de la qualification mathématique en Ligue des champions. Il le mérite. C’est quelqu’un de très bien. Le karma va le récompenser. Ce serait juste pour lui de devenir un joueur décisif au cours des derniers matchs, ce serait vraiment beau ». Un renfort qui tombe au meilleur moment pour l’OM, qui n’a plus le droit à l’erreur pour espérer se qualifier pour la Ligue des champions.