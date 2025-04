Luis Enrique - PSG : Le mea culpa qu'il n'a pas vu venir...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté du PSG, Vitinha n'affiche plus la même aisance qu'auparavant. Un temps intouchable tant sur les phases défensives et offensives, le milieu de terrain portugais a reconnu ne pas être au meilleure de sa forme. Ce qui a eu le mérite de surprendre Luis Enrique de passage en conférence de presse avant le premier choc face à Arsenal en demi-finales de Ligue des champions ce mardi.

Vitinha n'est pas à son meilleur niveau depuis quelques semaines et l'a lui-même reconnu pendant la conférence de presse d'avant-match ce lundi avant le choc à l'Emirates Stadium face à Arsenal en demi-finale aller de Ligue des champions. La plaque tournante du PSG, qui avait d'ailleurs reçue les éloges de Thierry Henry en mars dernier, ne s'est pas cachée et a évoqué son niveau affiché lors des dernières sorties du Paris Saint-Germain.

«Je pense que c'est humain, ça arrive parfois»

« Mon match moins bon contre Aston Villa ? Ca arrive parfois, je ne suis pas inquiet. J'attends demain (ndlr mardi soir) avec impatience ». a commencé par avouer Vitinha concernant sa méforme actuelle. Toutefois, le milieu de terrain portugais estime que c'est juste une passade somme toute humaine, mais qu'il sera à 100% pour la demi-finale aller face à Arsenal. « J'ai été moins bien mais je ne trouve pas que c'est la fatigue, il ne faut pas trop penser à ça. je pense que c'est humain, ça arrive parfois. Et je vais tout faire demain pour être à 100% et aider l'équipe ». a assuré Vitinha pendant le point presse.

Luis Enrique : «Je pense que Vitinha et tous les autres joueurs ont un niveau très haut»

Luis Enrique a suivi Vitinha en conférence de presse ce lundi soir. L'entraîneur du PSG a été plutôt surpris par les déclarations proférées par son milieu de terrain et a mis ça sur le cas de l'exigence. « Vitinha a dit qu'il était moins bien ? OK. Être exigeant est très important, je le suis avec eux. Mais je pense que Vitinha et tous les autres joueurs ont un niveau très haut, je vous le garantis ».