Luis Enrique : La séquence surréaliste avec un journaliste !

Le Paris Saint-Germain va retrouver une des équipes qui l'a fait tomber cette saison : Arsenal dans le cadre des demi-finales de la Ligue des champions. En difficulté sur les coups de pieds arrêtés avec son PSG contrairement aux Gunners, Luis Enrique a été interrogé sur cette faiblesse par un journaliste... qu'il a rembarré.

Arsenal, Acte II. Après la défaite concédée en saison régulière sur la pelouse de l'Emirates Stadium (0-2), le PSG est de retour à Londres avec la volonté de corriger cela. Et ce, au complet au contraire des Gunners privés de Gabriel Magalhaes, de Gabriel Jesus, de Kai Havertz ou encore de Thomas Partey pour ne citer qu'eux.

«On travaille tous les aspects du jeu»

Luis Enrique avait notamment témoigné le 1er octobre dernier d'un but encaissé sur un coup de pied arrêté tiré par Bukayo Saka. Au vu de la réussite des Gunners dans ce domaine, le coach espagnol a été interrogé sur la question en conférence de presse ce lundi soir avant la demi-finale aller de Ligue des champions mardi et sur un éventuel travail des phases arrêtées. « Tous les joueurs sont disponibles, et pareil pour Doué. On travaille tous les aspects du jeu ».

«Sinon comment crois-tu qu'on m'aurait donné ma licence d'entraîneur ?»

La question du journaliste en question a eu le mérite de quelque peu agacer Luis Enrique qui n'a pas manqué de le remettre à sa place. « On travaille tous les aspects du jeu, y compris les coups de pied arrêtés, sinon comment crois-tu qu'on m'aurait donné ma licence d'entraîneur ? ». Ambiance.