Ça chauffe à l’OM, il se fait recadrer par Longoria et Benatia !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que la qualification en Ligue des Champions est primordiale pour l’OM, c’est de plus en plus tendu au sein du club phocéen. Il faut dire que les joueurs de Roberto De Zerbi n’ont pas la meilleure des attitudes. Mason Greenwood a ainsi été vivement critiqué et Luis Henrique n’est aussi pas épargné, lui qui aurait été remis en place par sa direction.

A l’instar de Mason Greenwood, Luis Henrique a lui aussi démarré très fort la saison avec l’OM, mais son rendement laisse désormais à désirer. Une baisse de régime qui ne passe pas inaperçue. Il faut dire que le Brésilien ne mettrait pas tous les ingrédients nécessaires pour performer. De quoi lui valoir une explication musclée avec Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Le rappel à l’ordre par Longoria et Benatia

Face à la baisse de régime de Luis Henrique, la direction de l’OM aurait donc décidé de vite réagir. En effet, selon les informations de La Provence, Pablo Longoria et Medhi Benatia auraient eu une explication avec le Brésilien. A l’occasion de celle-ci, il aurait été question d’un rappel sur « les bases élémentaires du sport de haut niveau », peut-on lire dans le quotidien.

Luis Henrique préoccupé par son transfert ?

La question est maintenant de savoir si cette explication aura un impact sur le niveau de Luis Henrique. Le Brésilien de l’OM est scruté de près en ce moment, notamment en raison des interrogations sur son avenir. En effet, le Bayern Munich et surtout l’Inter Milan seraient très intéressés. Luis Henrique pourrait donc ainsi déjà avoir la tête ailleurs qu’à l’OM…