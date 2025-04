Rabiot - OM : Il annonce son départ en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot a-t-il vendu la mèche au sujet de son départ ? Après la défaite de son équipe face à Reims samedi dernier (3-1), le milieu de terrain avait taclé ses propres coéquipiers. Un an après son départ, le joueur laisse clairement entendre qu'il pourrait quitter l'OM à la fin de la saison si son club ne se qualifie pas pour la Ligue des champions.

« J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des Champions, qui n’ont pas envie de se battre pour connaître la Coupe d’Europe et y jouer ». Après la défaite de son équipe face à Reims, Adrien Rabiot avait évoqué ses ambitions. Le milieu de terrain souhaite disputer la Ligue des champions. Condition sine qua non pour rester à l’OM la saison prochaine.

Rabiot va rester à une condition

« Des mecs investis dans le club, il y en a deux : Balerdi et Rongier. Tous les autres sont de passage. Et Rabiot, s’il parle comme ça, c’est qu’il craque. Il a joué au PSG et à la Juventus. Lui prend du plaisir cette année. J’ai vraiment l’impression qu’il a envie que l’Olympique de Marseille aille en Ligue des champions pour rester. Mais il sait très bien que si le club ne va pas en Ligue des champions, il va partir » a confié Eric di Méco, ancien défenseur du club marseillais.

« Rabiot ne sera plus Marseillais »

Sur Sud Radio, Gilles Favard partage cet avis et mise sur un départ de Rabiot à la fin de la saison. « La sortie de Rabiot, pour moi, c’est qu’il annonce son départ de Marseille. Il vient de faire un an, il a vu que c’est injouable. Adrien Rabiot s’aperçoit que là, il vient de faire une année et que c’est compliqué. Je peux vous dire que dans son contrat Rabiot doit partir au bout d’une année sans problème. Je mets mon billet que, l’année prochaine, Rabiot ne sera plus Marseillais » a confié le journaliste.