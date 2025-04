XV de France : Galthié en «procès», l’annonce officielle !

Pierrick Levallet

Pendant le Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié a pris un risque avec le XV de France. Le sélectionneur des Bleus a opté pour un banc en 7-1, et son pari a payé. Depuis, les autres équipes déplorent le « bomb squad » utilisé par le XV de France. World Rugby a donc livré son verdict concernant ce choix tactique.

Fabien Galthié a tenté un énorme coup de poker pendant le Tournoi des 6 Nations. Pour son banc, le sélectionneur du XV de France a opté pour le bomb squad. Cette pratique consiste à placer sept avants sur le banc. Et son pari a payé, puisque les Bleus ont été sacrés champions. Depuis, les autres équipes déplorent le système utilisé par Fabien Galthié. Bernard Laporte n’a alors pas hésité à pousser son coup de gueule.

«Ce sont des faux procès»

« Mais pourquoi les équipes veulent remettre ça en cause ? Ça m’agace, un peu. Ce sont des faux procès. Tu as le droit à huit remplaçants, tu fais ce que tu veux. C’est un risque de faire 7-1. Si l’entraîneur veut prendre ce risque, il a le droit. Celui qui a pris le plus gros, c’est Rassie Erasmus quand il fait ce 7-1 en finale de Coupe du monde 2023. Il a le droit le mec. Moi, ça ne me gêne pas » a lancé l’ancien président de la FFR récemment.

World Rugby livre son verdict pour le banc en 7-1

World Rugby a alors rendu officiellement son verdict quant à la question de savoir si le banc en 7-1 était réellement un problème. « Nous avons examiné la question d'un point de vue scientifique et médical. La question étant de savoir si un groupe de joueurs frais entrant en jeu à 20-30 minutes de la fin allait créer un environnement plus propice aux blessures. La science a dit que ce n'était pas le cas. Il n'y avait aucune raison, de ce point de vue, d'examiner comment nous pourrions procéder différemment pour les changements » a indiqué le directeur général de l’instance dans des propos rapportés par Quinze Mondial. Fabien Galthié peut souffler.