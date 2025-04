Le XV de France l’a détruit, la terrible révélation…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il a fait partie des visages très médiatisés du rugby français et du XV de France. L’ancien troisième ligne à présent âgé de 47 ans a mis un terme à sa carrière il y a 11 saisons. Drame, il n’en a aucun souvenir en raison des nombreux coups qu’il a reçu pendant sa carrière. En entretien pour Legend, il a révélé englué dans un trou noir total concernant sa vie d’athlète.

Dans les années 2000, Sébastien Chabal était l’une des figures de proue du rugby français au même titre que Raphaël Ibanez ou encore Christophe Dominici. Le troisième ligne à la longue carrière de 16 ans passé par les Sale Sharks et le Racing 92 notamment, a connu plus de 10 ans avec le XV de France. 62 sélections donc pour deux Coupes du monde en 2003 et en 2007. La dernière étant l’apogée de sa carrière avec le XV de France avec l’élimination des All-Blacks en quart de finale.

«Je ne me souviens pas d'une seule des 62 Marseillaises que j'ai vécues»

Néanmoins, au vu des nombreux chocs auxquels il a été sujet pendant toutes ces années dans le circuit professionnel, Sébastien Chabal a fait une terrible révélation lors de son entretien avec Guillaume Pley : des troubles cognitifs qui lui ont fait perdre les souvenirs de ses années de rugby. « Je n'en parle pas, car ça ne regarde que moi, mais il y a pas mal d'actions qui sont réalisées par d'anciens joueurs, dans des collectifs, parce qu'on a pris des pètes au casque. Il y a le pâté qui a touché la moelle. Je n'ai aucun souvenir, vraiment aucun, d'une seule seconde d'un match de rugby que j'ai joué. Je ne me souviens pas d'une seule des 62 Marseillaises que j'ai vécues ».

«Parfois, je dis à ma femme : En fait, ce n'est pas moi qui ai joué au rugby»

Pendant ladite interview diffusée par Legend et retranscrite en partie par RMC Sport, Sébastien Chabal a même partagé une discussion alarmante à ce sujet qu’il a déjà eu avec sa compagne. « Je ne me souviens de rien. Parfois, je dis à ma femme : En fait, ce n'est pas moi qui ai joué au rugby. Des consultations ? Pourquoi faire ? La mémoire ne reviendra pas. Je redécouvre ma vie. Avant de jouer au rugby, je ne m'étais jamais dit que je ne me rappelle de rien ». Chabal, de par les coups reçus avec le XV de France et pendant sa carrière professionnelle entre 1998 et 2014, a contracté des commotions cérébrales, lui effaçant ses souvenirs de sportif de haut niveau visiblement…