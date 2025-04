XV de France : La nouvelle histoire d’amour avec Antoine Dupont !

Pierrick Levallet

Si le Grand Chelem lui a échappé de peu, le XV de France a malgré tout remporté le Tournoi des 6 Nations il y a quelques jours. Après une longue et belle aventure, les hommes de Fabien Galthié ont été sacrés. Antoine Dupont, en tant que leader, a notamment mené son équipe vers la victoire. Dorian Aldegheri, lui, avoue être tombé sous le charme de la compétition et des moments qu’il a partagé avec les autres joueurs du XV de France, dont le demi de mêlée du Stade Toulousain.

«C'est incroyable ce qu’on a vécu»

« C'était une super expérience. C'est une histoire. C'était génial. Et quand tu es dedans, tu ne te rends pas compte, c'est ça qui est énorme. C'est dur, la pression qui va avec... et une fois que c'est fini, tu te dis: "c'était énorme! J’ai envie d'y revenir!" En fait, c'est ça qui est trop bien. [...] Donc quand tu rentres, tu te fais la réflexion que c'est incroyable ce qu’on a vécu. Dans la vie de tous les jours, c'était cool, il y avait une bonne ambiance, je me sentais bien. On rigole, on se "fait les chambres", c'est cool » a expliqué pilier droit du Stade Toulousain dans un entretien accordé à RMC Sport.

Le XV de France traumatisé par la Coupe du monde ?

Si ce nouveau sacre dans le Tournoi des 6 nations a fait du bien au XV de France, Dorian Aldegheri a toutefois avoué que la dernière Coupe du monde a laissé des traces dans le groupe. « Le traumatisme de la Coupe du monde perdue, bien sûr, tout le monde en a parlé, et moi je suis d'accord avec eux, il y a une cicatrice et elle le restera. Tout ceux qu'ils l’ont joué et tous les mecs qui l'ont perdu, il y en a eu d'autres avant moi et des grands noms. Ils auront la cicatrice parce que t'es un compétiteur et t'as envie de gagner » a-t-il expliqué. Visiblement, ce traumatisme a donné une grande grinta au groupe de Fabien Galthié.