Antoine Dupont : Le geste fou qui aurait pu lui coûter cher...

Lors du match qui a offert le sacre au XV de France durant le dernier Tournoi des VI Nations, Peato Mauvaka a failli tout gâcher. Le talonneur du Stade Toulousain avait effectivement été averti pour un coup de tête sur Ben White qui aurait pu lui valoir une expulsion. Il revient ainsi sur ce geste qui a failli coûter cher aux hommes de Fabien Galthié et notamment à Antoine Dupont.

C'est un geste qui aurait pu coûter très cher au XV de France. En effet, alors que les Bleus avaient besoin d'une victoire contre l'Ecosse afin d'assurer leur succès lors du dernier Tournoi des VI Nations, Peato Mauvaka s'est rendu coupable d'un coup de tête qui aurait pu lui valoir une expulsion. Cela aurait évidemment eu des conséquences puisqu'il aurait laissé ses partenaires à 14 pour une bonne partie du match. Finalement, il n'a écopé d'un carton jaune. Et dans une interview accordée à La Dépêche du Midi, il revient sur son geste qui aurait pu priver Antoine Dupont et ses coéquipiers du titre..

«Je ne suis pas un joueur méchant»

« Ça va hyper vite. Sur l'action, je veux vite jouer la pénalité mais l'Écossais me met un coup de pied dans la main. Du coup, je tombe au sol et là, il m'écrase la main et me tombe sur la tête. À ce moment-là, je ne savais pas que c'était Thomas (Ramos) qui l'avait poussé. Du coup, j'ai agi par réaction mais ce n'était pas un geste méchant... C'était juste pour montrer que je ne me laissais pas faire, pour lui dire : ''Pourquoi tu m'écrases la main ?'' Je ne suis pas un joueur méchant, qui cherche la merde. Mon geste n'était pas mal intentionné, c'était juste une réaction », confie la talonneur du Stade Toulousain.

Mauvaka a trouvé le temps long

Malgré tout, Peato Mauvaka a été suspendu trois semaines pour son geste sur Ben White. Il fera donc son retour sur les terrains samedi face à Toulon à l'occasion du quart de finale de la Coupe des champions. Et il reconnaît qu'il a trouvé le temps long. « Il y avait beaucoup de frustration pendant cette période mais c'est une erreur que j'ai faite. Au début, j'étais content d'avoir pris ''que'' trois semaines, mais quand j'ai regardé les matches importants qui arrivaient, je me suis dit : ''En fait, trois semaines c'est long'' », conclut-il.