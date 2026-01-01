OM : Le transfert d’un attaquant bientôt annoncé ?

Axel Cornic

Ça devrait bouger à l’Olympique de Marseille cet hiver, sur le front des arrivées comme sur celui des départs. Très peu utilisé par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison, Neal Maupay a notamment les valises prêtes et pourrait bien se trouver un nouveau club dans les prochains jours, du côté de la Serie A.

Déjà annoncé sur le départ cet été, Neal Maupay n’a pas réussi à changer sa situation à Marseille. L’attaquant n’a joué qu’une seule petite minute en Ligue 1 depuis le début de la saison et même la blessure d’Amine Gouiri, n’a pas suffi à le relancer. Un départ de l’OM semble donc être devenu la seule solution...

Maupay vers la Serie A ? Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Maupay se prépare à changer de club pour essayer de trouver un plus grand temps de jeu. Et il ne manque pas de prétendants à l’étranger, puisque son nom a pas mal circulé à l’approche du mercato hivernal. Mais il y a une poste qui pourrait bien se préciser pour l’indésirable de l’OM !