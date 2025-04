Coup de tonnerre, les murs tremblent à l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le 29 juin 2024, une nouvelle ère était entamée à l’OM avec la nomination de Roberto De Zerbi pour les trois saisons suivantes. Le projet sportif pensé par le président Pablo Longoria et le désormais directeur du football Medhi Benatia était taillé sur mesure pour répondre aux envies et besoins de l’Italien. Et alors que la presse transalpine évoque un intérêt de l’AC Milan, cette nouvelle aurait fait grand bruit et fortement déplu à De Zerbi.

Après le limogeage de Paulo Fonseca en plein milieu de la saison, l’AC Milan semble déjà être résigné avec Sergio Conceiçao. Et pour cause, quand bien même son homologue portugais viendrait à soulever la Coupe d’Italie, son aventure lombarde connaîtrait son dénouement à l’issue de la saison. Pour ce qui est de sa succession, tout est clair dans l’esprit du comité directeur rossonero.

La presse italienne envoie Roberto De Zerbi à l’AC Milan

C’est du moins ce qu’affirmait La Gazzetta dello Sport mercredi : Roberto De Zerbi est la grande priorité de la direction milanaise. Son souhait serait de revenir aux bases avec un entraîneur italien à la tête de l’effectif après l’avoir confié coup sur coup à deux techniciens portugais. L’Équipe, dans ses colonnes du jour, s’est attardé sur ces bruits de couloirs. D’après les informations du quotidien sportif, la nouvelle n’a pas fait long feu avant d’arriver aux oreilles du principal intéressé.

De Zerbi a enragé à la lecture de l’information ?

Dès mercredi, l’information de la Gazzetta dello Sport serait parvenue à Roberto De Zerbi qui ferait une veille informationnelle de la presse chaque jour avec son adjoint Enrico Venturelli qui est par ailleurs son conseiller en communication. D’après L’Équipe, la nouvelle n’aurait pas du tout été au goût de l’Italien. Certes, le coach de l’OM n’aurait jamais renié un article flatteur à son égard l’envoyant chez un club prestigieux. Mais en l’état, ce ne serait pas du tout dans ses plans de quitter le club phocéen, de quoi engendrer une certaine colère chez le principal intéressé.